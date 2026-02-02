Milan Futuro ufficiale l’ingaggio di Idrissi-Regragui dal Chelsea | il comunicato del club

Il Milan ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Yahya Idrissi-Regragui dal Chelsea. Il giovane fantasista marocchino, nato nel 2007, si aggiunge al progetto Milan Futuro. La società ha firmato il contratto e ora punta sulle sue qualità per il futuro della squadra.

Il Milan ha preso, per il Progetto Milan Futuro, il fantasista Yahya Idrissi-Regragui, classe 2007: arriva dal Chelsea. La nota ufficiale del club rossonero sul giocatore che farà parte della Seconda Squadra, allenata da Massimo Oddo, in Serie D.

