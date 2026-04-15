L'attaccante messicano del Milan, nato nel 2001, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Record Mexico' in cui ha parlato del suo passato in Messico, ricordando con piacere il periodo trascorso con il Cruz Azul. Giménez ha dichiarato di avere un desiderio interiore di tornare in futuro alla squadra messicana, anche se attualmente gioca in Italia. Non sono state fornite tempistiche precise né altre dettagli sul possibile ritorno.

Con la maglia del Milan, fin qui, il centravanti messicano Santiago Giménez, classe 2001, ha realizzato soltanto 7 gol e fornito 5 assist in 32 partite complessive: d'altronde, il 'Bebote' si trova in rossonero da poco più di un anno. La sua carriera, finora, è stata infatti equamente divisa tra gli olandesi del Feyenoord e i messicani del Cruz Azul, club in cui ha mosso i primi passi. Sono 105 presenze per Giménez in due anni e mezzo con il Feyenoord e sempre 105 in tre anni con il Cruz Azul. Diverso, ovviamente, il quantitativo di reti e assist anche perché, nel frattempo, il centravanti è migliorato molto, è cresciuto ed è diventato spietato sotto porta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Giménez: “Un desiderio interiore: tra molti anni mi piacerebbe tornare al Cruz Azul”

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