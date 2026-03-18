Inter Lautaro pensa al futuro | Mi piacerebbe tornare al Racing

Lautaro Martinez, attuale capitano dell'Inter, ha dichiarato di desiderare un ritorno al Racing. L’attaccante argentino, arrivato nel 2018 e con 370 partite giocate complessivamente, ha segnato 171 gol e fornito 54 assist con i nerazzurri. La sua posizione di leadership si è consolidata nel corso degli anni, rendendolo uno dei giocatori più rappresentativi della squadra.

Milano, 18 marzo 2026 – Ora Lautaro Martinez è il capitano e il giocatore più simbolico dell'Inter: 370 partite giocate dal 2018, anno del suo arrivo in Italia, condite da 171 gol e 54 assist. L'argentino è stato uno dei protagonisti principali dei successi recenti dei nerazzurri, tanto in bacheca conta due campionati italiani, tre Supercoppe italiane e due Coppe Italia, oltre che due Copa America e un Mondiale con l'Argentina. Nell'agosto del 2024 c'è stato anche il prolungamento del contratto fino al 2029, ma tutto ciò che succederà dopo è ancora un mistero. In un'intervista rilasciata a Racing Radio, infatti, il capitano nerazzurro ha raccontato il suo desiderio di tornare in Argentina e chiudere la carriera nel club che l'ha lanciato, il Racing: “In futuro mi piacerebbe tornare al Racing. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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