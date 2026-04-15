Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha commentato il suo inizio di stagione, sottolineando di aver avuto una grande motivazione nelle prime dieci partite da titolare, durante le quali la squadra si trovava al primo posto in classifica. Ha aggiunto di aver sentito una forte voglia di dimostrare il proprio valore. Dopo questa fase positiva, l’attaccante si è fermato a causa di un infortunio alla caviglia destra, che ha richiesto un’operazione.

La stagione di Santiago Giménez con il Milan, fin qui, non è stata proprio fortunata. L'attaccante messicano, classe 2001, chiamato a prendersi il Diavolo sulle spalle dopo aver deluso nei primi sei mesi della sua esperienza in rossonero, l'anno passato, non è riuscito a convincere finora. Sebbene abbia delle notevoli attenuanti. Lo scorso 28 ottobre 2025, nel corso di Atalanta-Milan, il 'Bebote' si è fermato per un problema alla caviglia destra. Dopo due mesi di terapia conservativa, infruttuosa, l'ex bomber del Feyenoord si è operato ad Amsterdam (19 dicembre 2025) per risolvere la situazione una volta per tutte. È...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Giménez: “Prime dieci partite da titolare, squadra al primo posto. Avevo fame. Poi …”

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