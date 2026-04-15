Milan Giménez | Anno complicato | avevo grandi aspettative e fame Poi l’infortunio

Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha commentato a 'Record Mexico' sulla sua stagione. Ha spiegato che è stato un anno complicato, con grandi aspettative iniziali e molta determinazione, ma ha dovuto affrontare un infortunio alla caviglia destra che lo ha tenuto fuori a lungo e ha richiesto un intervento chirurgico. Le difficoltà legate alla condizione fisica hanno influito sulla sua esperienza in questa stagione con il club.

Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha rilasciato nei giorni scorsi alcune dichiarazioni a 'Record Mexico'. Il 'Bebote' ha toccato vari temi, dalla sua annata 2025-2026 con il Diavolo - andata persa per metà per via dell'infortunio prima e dell'operazione poi alla caviglia destra al suo possibile ritorno in patria nel prossimo futuro. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Sulla stagione in corso: "È stato un anno piuttosto complicato perché avevo iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare mentre la squadra era al primo posto; avevo grandi aspettative e molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi è arrivato l’infortunio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Giménez: “Anno complicato: avevo grandi aspettative e fame. Poi l’infortunio” Notizie correlate Milan, Gimenez: “Sono tornato con più fame. I tifosi? Ci danno una spinta in più”L'attaccante messicano del Milan Santiago Gimenez è stato intervistato dai microfoni ufficiali di Milan TV. Leggi anche: Milan: buone notizie su Gimenez dopo 133 giorni di infortunio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milan, verso il tridente con l'Udinese: Gimenez e Fullkrug per una maglia; Milan, rebus attacco senza Gimenez. Allegri cerca la svolta; Gimenez: Infortunio? Capitolo chiuso. Kakà era uno dei miei idoli Streaming | DAZN IT; Il Milan si aggrappa a Gimenez: può essere la vera sorpresa di Napoli. Milan, il gol diventa un rebus: come possono cambiare le gerarchieGerarchie attacco Milan – Periodo molto complicato per il Milan, reduce dalla brutta sconfitta interna contro l’Udinese che ha minato le certezze della squadra allenata da Massimiliano Allegri che, ne ... fantamaster.it Calciomercato Milan News/ Frenata ulteriore per Mateta, ultimo assalto a Giménez (2 febbraio 2026)Massimiliano Allegri quindi dovrà accontentarsi dei giocatori che ha già a disposizione ma continuerà a spingere con la dirigenza per cercare di far arrivare in rossonero un nuovo giocatore nel ... ilsussidiario.net CorSport, verso Verona-Milan: Allegri pronto a tornare dal 3-5-2, con Gabbia dal 1' #MilanPress - facebook.com facebook Corriere della Sera - Dybala vuole il #Milan: sì anche a un contratto a rendimento. La situazione con la #AsRoma x.com