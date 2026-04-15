Il centravanti del Milan ha ricordato che quando giocava da titolare, la squadra guidava la classifica. Ha spiegato che l'ultimo anno è stato difficile a causa di un infortunio, ma ora si sente in forma. Ha anche detto di avere grandi aspettative per il futuro e di essere felice di poter contribuire di nuovo alla squadra. La sua situazione ha subito una svolta positiva dopo il problema fisico.

Il bilancio stagionale è per forza di cose problematico. Quando Santiago Gimenez si volta indietro, osserva un'annata storta e zeppa di problemi, anche se il suo carattere lo porta comunque a ripartire con positività. "È stato un anno piuttosto complicato perché avevo iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime dieci partite da titolare mentre la squadra era al primo posto - ha detto a Record Mexico -. Avevo grandi aspettative e molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi è arrivato l'infortunio". Quattro mesi e mezzo fuori a guardare, un'eternità. "Sono arrivate le cattive notizie sull'operazione, ma cerco di non guardare al passato, bensì di guardare al presente per costruire il futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gimenez: "Quando giocavo titolare, il Milan era primo. Un anno complicato perché..."

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