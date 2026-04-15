Desailly attacca Bastoni | Non è nemmeno la metà di Maldini non è un leader a livello internazionale! La bordata al difensore dell’Inter

Desailly, ex calciatore francese di grande fama, ha commentato pubblicamente le capacità di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter. Durante un’intervista, l’ex giocatore ha affermato che Bastoni non raggiunge il livello di Maldini e che non si distingue come leader a livello internazionale. Le sue parole sono state riportate dai media sportivi e hanno suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con l’agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone! Calciomercato Udinese: la rinascita di Zaniolo. Rebus futuro tra riscatto e interesse delle big, cosa succederà al termine della stagione Rinnovo Vlahovic Juventus: il club mette in ghiaccio il prolungamento! I motivi e cosa aspettarsi adesso per la firma del serbo Lazio, Ballotta non ha dubbi:...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Desailly attacca Bastoni: «Non è nemmeno la metà di Maldini, non è un leader a livello internazionale!». La bordata al difensore dell’Inter Notizie correlate Espulso Bastoni, l’Italia resta in 10 contro la Bosnia per il rosso al difensore dell’Inter: cosa è successodi Francesco SpagnoloEspulso Bastoni, la partita degli azzurri si complica dopo il rosso dato al difensore dell’Inter per chiara occasione da gol. Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter?Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata... Una raccolta di contenuti Desailly: Leao è un giocatore importante, ma non potrà mai essere quello chiave per tutta la stagioneNel corso di una nuova puntata de The Italian Football Podcast, l'ex centrocampista e leggenda del Milan Marcel Desailly è intervenuto su diversi temi legati al ... milannews.it Desailly: Bastoni? Nemmeno la metà di Maldini. Leao si crede già tutto. Non torna, vuole davvero vincere?L'intervento dell'ex giocatore francese. msn.com