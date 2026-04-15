L'ex difensore del Milan ha commentato le prestazioni di Bastoni durante un'intervista a The Italian Football. Ha affermato che il calciatore nerazzurro non si può considerare un leader internazionale e ha paragonato le sue qualità a quelle di Maldini, sottolineando che non raggiunge nemmeno la metà del livello di quest'ultimo. La discussione si è concentrata sulle possibili aree di miglioramento per il difensore.

di Paolo Moramarco Desailly duro su Bastoni. Intervenuto a The Italian Football, l’ex difensore del Milan ha parlato così del collega nerazzurro. Intervenuto nel podcast The Italian Football, Marcel Desailly, leggenda del calcio francese, nonché ex difensore del Milan, ha parlato della situazione di alcuni dei talenti attuali della Serie A, in particolare Leao e Bastoni. Proprio sul difensore dell’Inter, però, l’ex difensore rossonero si è esposto particolarmente tra paragone con Maldini e una critica su alcune delle sue qualità consigliandogli la strada per migliorare. Ecco come. LEGGI ANCHE – Ultimissime Inter LIVE: le notizie del giorno sui nerazzurri BASTONI E IL PARAGONE CON MALDINI – «Penso che Bastoni sia costante, è all’Inter da circa 7 stagioni e ha fatto bene a prescindere dall’allenatore.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Desailly duro su Bastoni: «Non è un leader internazionale, non è neanche la metà di Maldini. Ecco come può migliorare»

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