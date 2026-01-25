MILANO-BOLOGNA 1-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025 26

Da justcalcio.com 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco gli highlight della partita tra Milan e Bologna, terminata 1-0 grazie al gol di Modric. Scopri le azioni più significative di questa sfida della Serie A 202526, disponibili nel video completo su YouTube. L’articolo, pubblicato da JustCalcio, offre una panoramica dettagliata di un match importante per entrambe le squadre.

Rivivi le azioni più belle della partita tra Milan e Bologna, terminata 1-0 grazie al gol di Modric Serie A 202526. Guarda questo video su Youtube L'articolo MILANO-BOLOGNA 1-0 HIGHLIGHT ESTESI SERIE A 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

BOLOGNA-INTER 1-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2024/25Ecco gli highlight di Bologna-Inter, match valido per la Serie A 202425, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie a un gol di Orsolini.

Leggi anche: ROMA-FIORENTINA 1-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2024/25

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Milan-Bologna 1-0: gol e highlights | Serie A

Video Milan-Bologna 1-0: gol e highlights | Serie A

Argomenti discussi: Serie A: la Fiorentina esce dalla zona retrocessione, la Roma stacca la Juventus e il Milan resta secondo; Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3; Flats Service Fortitudo Bologna – Wegreenit Urania Milano 83-73 (21-13, 14-17, 27-25, 21-18); Europa League: in campo Bologna-Celtic 0-1 DIRETTA e FOTO.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.