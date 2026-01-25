MILANO-BOLOGNA 1-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025 26
Ecco gli highlight della partita tra Milan e Bologna, terminata 1-0 grazie al gol di Modric. Scopri le azioni più significative di questa sfida della Serie A 202526, disponibili nel video completo su YouTube. L’articolo, pubblicato da JustCalcio, offre una panoramica dettagliata di un match importante per entrambe le squadre.
Rivivi le azioni più belle della partita tra Milan e Bologna, terminata 1-0 grazie al gol di Modric Serie A 202526. Guarda questo video su Youtube L'articolo MILANO-BOLOGNA 1-0 HIGHLIGHT ESTESI SERIE A 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com
BOLOGNA-INTER 1-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2024/25Ecco gli highlight di Bologna-Inter, match valido per la Serie A 202425, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie a un gol di Orsolini.
Leggi anche: ROMA-FIORENTINA 1-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2024/25
Milan-Bologna 1-0: gol e highlights | Serie A
Argomenti discussi: Serie A: la Fiorentina esce dalla zona retrocessione, la Roma stacca la Juventus e il Milan resta secondo; Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3; Flats Service Fortitudo Bologna – Wegreenit Urania Milano 83-73 (21-13, 14-17, 27-25, 21-18); Europa League: in campo Bologna-Celtic 0-1 DIRETTA e FOTO.
EUROLEAGUE IN SALITA Olimpia Milano e Virtus Bologna, ora serve inventarsi qualcosa. La zona play-in si allontana, e l'EuroLeague non aspetta. Il punto sulle due italiane. - facebook.com facebook
Frecciarossa Final Eight 2026: Virtus Bologna, Brescia, Milano, Venezia, Tortona, Trieste, Udine e Napoli si sfideranno a Torino per la 50ª edizione del trofeo Biglietti e abbonamenti a partire da 15€ bit.ly/F82026VLSorgan… #LBAF82026 #TuttoUnAltr x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.