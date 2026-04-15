Giovanni Malagò, presidente del CONI, sta valutando la possibilità di candidarsi alla guida della FIGC. La sua eventuale nomina avrebbe implicazioni per il mondo del calcio italiano, mentre il nome di Allegri viene menzionato come possibile candidato o figura di riferimento. La situazione si sta evolvendo, e nelle prossime settimane potrebbero esserci aggiornamenti ufficiali sulla corsa alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Giovanni Malagò, presidente del CONI, potrebbe diventare molto presto anche quello della FIGC, prendendo così il posto di Gravina. Bisognerà aspettare solamente le valutazioni, ma questo è il nome più probabile. La scelta che dovrà fare, inciso, è legata al nuovo CT della Nazionale. L'identikit? Allenatore di esperienza e italianista, e sembra proprio che Malagò abbia puntato su Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. Come riferito da Sportmediaset, nelle nazionali non serve dare un'impronta strategica tanto evidente, e si sa anche che l'allenatore dei rossoneri non è un grande fan del gioco offensivo. E', però, un grande gestore delle risorse, oltre a saper fare le giuste scelte a partita in corso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, attenzione, Malagò pensa all’Italia: Allegri candidato perfetto?

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