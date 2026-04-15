Milan allarme diffidati | contro il Verona ecco chi rischia di più

Nella prossima partita tra Verona e Milan, si prevede un alto rischio di ammonizioni per alcuni giocatori del team rossonero. La gara è sotto osservazione per il numero di diffidati e le possibili sanzioni in vista. Tra i giocatori coinvolti, alcuni si trovano a un passo dal ricevere il cartellino giallo, mettendo in discussione la loro presenza nelle prossime sfide.

Si prospetta un Verona-Milan a rischio ammonizioni per la squadra di Massimiliano Allegri. Il giudice sportivo, dopo l'ultima giornata, ha aggiornate la lista dei diffidati: ben 5 giocatori rossoneri di Max Allegri sono a rischio squalifica. Oltre a Rafael Leao, sono presenti giocatori di spessore: Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers e Zacary Athekame. Come riferito da Tuttosport, si tratta di un elenco non proprio semplice per la trasferta al bengodi, sempre ostica per il Milan, e in vista del big match contro la Juventus a San Siro, in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45. Un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League alla quale il Milan vorrà arrivare ad ogni costo con tutti i filari a disposizione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, allarme diffidati: contro il Verona ecco chi rischia di più Milan Hellas Verona | 3-0 | Gli Highlights | Lega Serie A 2025 | verona milan Notizie correlate Leggi anche: Milan, a Verona attenzione ai diffidati: ecco chi rischia di saltare la Juventus in caso di ammonizione Rivoluzione azzurra: lasciano Gravina e Gattuso. Il Milan rischia di perdere Allegri? Ecco chi al suo postoDopo il fallimento della Nazionale Italiana in Bosnia, mancando di fatto la qualificazione al terzo Mondiale di fila, è partito l'effetto domino che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verona-Milan, Allegri in ansia: Leao in diffida e allarme squalifiche verso la Juve; Milan, in cinque giocatori diffidati che rischiano di saltare la Juve; Juventus, due i calciatori diffidati che rischiano di saltare il Milan; In due possono saltare il Milan!: scatta l’allarme in casa Juventus. In due possono saltare il Milan!: scatta l’allarme in casa JuventusDue difensori della Juventus rischiano di saltare il big match del 26 aprile a San Siro contro il Milan per squalifica da cartellino giallo. Gleison ... spaziomilan.it Milan, 5 diffidati con il Verona: con 1 giallo saltano la JuveIl Milan dovrà affrontare con concentrazione e nervi saldi la sfida di campionato con il Verona, in programma domenica prossima al Bentegodi: i rossoneri, che cercheranno punti ... tuttojuve.com Cagliari, occhio a Inter e Milan: sfide cruciali al Meazza, è caccia ai punti per la salvezza Calendario complicato per i rossoblù, c’è attesa per il match di venerdì: a San Siro 500 tifosi - facebook.com facebook Milan: Dybala un’opzione se non rinnova con la Roma Su Lewandowski e Vlahovic… x.com