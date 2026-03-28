A Milano, un incontro si è svolto tra il direttore sportivo e l'agente di un attaccante. Nel frattempo, un giornalista ha commentato le strategie del club, sottolineando che i rossoneri sarebbero pronti ad agire se necessario. La squadra è attualmente alla ricerca di un nuovo centravanti per rinforzare l'organico in vista delle prossime sfide.

Il Milan continua con la sua stagione alla ricerca di un posto che sia valido per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. In estate ci sarà duro lavoro da fare sul calciomercato. Il Diavolo avrà bisogno chiaramente di una prima punta importante che possa segnare una ventina di gol in stagione. Ecco il punto del giornalista Nicolò Schira su 'YouTube'. "La sensazione è che Kean voglia lasciare la Fiorentina. Ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, non è semplice, ma il Milan ci sta pensando". Non solo l'attaccante della Viola, il Diavolo sarebbe interessato anche a un altro attaccante della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, cena tra Tare e l’agente di Retegui. Schira: “Il Diavolo si farebbe trovare pronto se …”

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