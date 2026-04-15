Nel 2025, i dati ufficiali indicano un miglioramento della qualità dell'aria a livello nazionale. Questa informativa annuale, diffusa dall’ente responsabile della protezione ambientale, presenta un quadro complessivo della situazione dell’aria nell’anno appena concluso. I risultati evidenziano un trend positivo rispetto agli anni precedenti, confermando un andamento in crescita nel livello di qualità dell’aria in tutto il paese.

AGI - Confermato il trend di miglioramento della qualità dell'aria a livello nazionale nel 2025. Lo rileva l'informativa annuale di Snpa-Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente che offre il quadro nazionale relativo alla qualità dell'aria nell'anno appena trascorso. Un rapporto sintetico elaborato ogni anno dagli esperti di Ispra e delle Agenzie ambientali di Regioni e Province autonome, che riassume i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio presenti su tutto il territorio nazionale. Si registra il rispetto del valore limite annuale ( 40 µgm³ ) del PM10 in tutte le regioni e nel 92% delle stazioni è rispettato anche il valore limite giornaliero (50 µgm³ per la media giornaliera, da non superare per più di 35 giorni in un anno).🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Migliora la qualità dell'aria in Italia nel 2025

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