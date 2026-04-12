belve carlo conti giulia michelini e francesco chiofalo ospiti

Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo saranno gli ospiti della seconda puntata di Belve e risponderanno alle temutissime domande di Francesca Fagnani Francesca Fagnaniha annunciato gli ospiti della seconda puntata diBelveche sarannoCarlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Dopo il debutto della prima puntata, adesso la conduttrice è pronta a mostrare le altre scoppiettanti interviste che sicuramente diventeranno argomento di chiacchiera sui social. La prima puntata di questa nuova edizioneha realizzato 1.349.000 spettatori pari all’8.8% di sharecontro una concorrenza agguerrita. Carlo Contisi siederà per la prima volta sul temuto sgabello.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Carlo Conti a Belve, atteso l’irriverente faccia a faccia con FagnaniCarlo Conti sarà ospite di Francesca Fagnani nella nuova edizione di Belve, in onda il primo martedì di aprile su Rai2.