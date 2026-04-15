A Belve ospiti un simpatico Carlo Conti, una caotica Giulia Michelini ed un surreale Francesco Chiofalo: top e flop della seconda puntata La seconda puntata diBelveha visto come protagonistiCarlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo.Tre personaggi molto diversi tra di loro appartenenti a mondi differenti e che svolgono soprattutto professioni opposte. Carlo Conti si è mostrato a 360 gradi, sebbene non si sia allontanato troppo dalla persona “normale” che noi tutti abbiamo imparato a conoscere, è comunque stato al gioco mostrando lati simpatici.Giulia Michelini si è autorappresentata tramite la parola caosed è quella che più le si addice dopo aver visto un’intervista dove si è fatto fatica a comprenderla.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve: Carlo Conti simpatico, Giulia Michelini caotica, Francesco Chiofalo surreale

Belve, Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo ospitiCarlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo saranno gli ospiti della seconda puntata di Belve e risponderanno alle temutissime domande di...

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