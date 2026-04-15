Michelin ha annunciato il lancio di due nuovi modelli di pneumatici destinati ai veicoli elettrici, in occasione del centoventennale della presenza industriale nel paese. L’azienda ha anche comunicato investimenti recenti in strutture locali, con l’obiettivo di rafforzare la produzione e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore delle gomme. Queste iniziative si inseriscono in un piano più ampio di aggiornamento delle linee di prodotto.

Per celebrare un secolo e vent’anni di attività industriale sul territorio italiano, Michelin ha presentato due nuove soluzioni tecnologiche per la mobilità, progettate per rispondere alle sfide poste dalla transizione energetica. Le gamme Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy nascono con l’obiettivo di conciliare prestazioni elevate e sostenibilità, affrontando le necessità tecniche imposte dai nuovi standard dei veicoli. L’evoluzione della gomma rappresenta un nodo cruciale per il settore automobilistico contemporaneo, dove elementi che sembravano immutabili devono adattarsi a parametri sempre più stringenti. Il mercato attuale richiede infatti una sintesi perfetta tra efficienza nei consumi, durata nel tempo, sicurezza durante la guida su superfici bagnate e silenziosità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michelin: nuove gomme per l’elettrico e investimenti in Italia

Notizie correlate

Leggi anche: Michelin festeggia 120 anni in Italia con due nuove gamme di pneumatici

È la Michelin che ci vede lungo o sono i progetti costruiti per la Michelin ad avere le gambe corte?Chiusure a Sorpresa nel Fine Dining: La Michelin sotto Accusa? La ristorazione italiana di alta gamma è scossa da due chiusure improvvise: Lido 84,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Dalla Michelin due nuove gomme estive made in Italy; Michelin: 120 anni in Italia tra innovazione e lavoro; Michelin presenta due nuovi pneumatici super efficienti; Michelin per i suoi 120 anni presenta due nuovi pneumatici.

Michelin Anakee Road: una nuova gomma per le enduro stradaliMichelin ha ulteriormente allargato la sua famiglia di prodotti Anakee per le moto enduro con l’aggiunta del nuovo pneumatico Anakee Road, sensibilmente più orientato all’utilizzo su strada rispetto ... gazzetta.it

Michelin: 120 anni in Italia tra innovazione e lavoroNel 2026 Michelin celebra 120 anni di presenza industriale in Italia, confermando un legame profondo con il territorio che va oltre la produzione e si traduce in occupazione, investimenti e sviluppo. corriere.it

Da 120 anni Michelin Italiana dà energia al futuro: arrivano Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy - facebook.com facebook