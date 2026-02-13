È la Michelin che ci vede lungo o sono i progetti costruiti per la Michelin ad avere le gambe corte?

La Michelin è al centro delle polemiche dopo la chiusura improvvisa di due ristoranti di alta gamma, Lido 84 e Sustanza, che hanno lasciato senza parole clienti e addetti ai lavori. La decisione di chiudere è arrivata in modo inaspettato, sollevando dubbi sui progetti sostenuti dalla guida o sulla solidità delle realtà coinvolte. Riccardo Camanini e Marco Ambrosino avevano puntato su innovazione e qualità, ma ora si trovano a dover fare i conti con un colpo durissimo.

Chiusure a Sorpresa nel Fine Dining: La Michelin sotto Accusa?. La ristorazione italiana di alta gamma è scossa da due chiusure improvvise: Lido 84, il ristorante dello chef Riccardo Camanini, e Sustanza, il progetto napoletano di Marco Ambrosino. Entrambi i locali, pur distinti per stile e contesto, sollevano interrogativi sulla pressione esercitata dalla Guida Michelin e sulla sostenibilità di modelli gastronomici costruiti sull'ambizione di ottenere una stella. Lido 84 e Sustanza: Due Casi, un Dubbio Comune. La notizia della chiusura di Lido 84 ha sorpreso gli amanti della gastronomia e gli addetti ai lavori.