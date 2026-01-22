il futuro non si aspetta si guida michelin festeggia i 120 anni in italia

Michelin celebra 120 anni in Italia, un traguardo che riflette l’impegno e la presenza duratura nel settore. In questa occasione, Agostino Mazzocchi, Amministratore Delegato di Michelin Italia, sottolinea l’importanza di guardare avanti, con uno sguardo rivolto all’innovazione e alla sostenibilità. È un momento per riconoscere il passato e proiettarsi verso il futuro, continuando a guidare con affidabilità e attenzione alle esigenze di mobilità.

“Festeggiamo questa ricorrenza e lo facciamo guardando al futuro”: questo il messaggio di Agostino Mazzocchi, Amministratore Delegato Michelin Italiana, in occasione delle celebrazioni dei 120 anni del gruppo. Si è svolto oggi presso lo stabilimento di Cuneo l’evento di avvio dei festeggiamenti per questo storico traguardo, un’iniziativa che segna il via di un programma che accompagnerà l’azienda per tutto il 2026, articolandosi in una serie di appuntamenti dedicati ai siti produttivi, alle persone del gruppo, alle nuove linee di prodotto per differenti segmenti di veicoli e alla presentazione della Guida Michelin, prevista per il mese di novembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Michelin Italia celebra 120 anni e inaugura nuova linea produzione robotizzataMichelin Italia festeggia 120 anni di presenza nel paese, un traguardo che testimonia il suo impegno costante e la crescita nel tempo.

