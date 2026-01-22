Michelin Italia celebra 120 anni e inaugura nuova linea produzione robotizzata

Michelin Italia festeggia 120 anni di presenza nel paese, un traguardo che testimonia il suo impegno costante e la crescita nel tempo. Per l’occasione, l’azienda ha inaugurato una nuova linea di produzione robotizzata, rafforzando la propria capacità innovativa e sostenibile. Questo sviluppo riflette l’impegno di Michelin nel migliorare continuamente i propri processi e servizi, mantenendo alta la qualità dei prodotti e contribuendo allo sviluppo industriale locale.

CUNEO (ITALPRESS) – "120 anni sono un milestone importante, è un compleanno veramente incredibile che conferma l'impegno di Michelin nell'Italia come pilastro della strategia del Gruppo. Festeggiamo questo compleanno anche innovando, perchè oggi qui a Cuneo lanciamo una nuova linea di produzione robotizzata che è unica in Europa, completamente innovativa e dedicata alla produzione di pneumatici di grandi dimensioni per le vetture del futuro". Così Agostino Mazzocchi, presidente e amministratore delegato di Michelin Italia, durante l'evento celebrativo per l'anniversario del Gruppo nel nostro Paese, che si è svolto oggi nello stabilimento di Cuneo.

