Neve a sorpresa a marzo colpo di coda dell' inverno in Emilia Romagna | ecco quando

A sorpresa, la neve è tornata in Emilia Romagna, colpendo diverse zone della regione. A Bologna e nelle aree vicine si sono registrati fiocchi bianchi, mentre le temperature si sono abbassate rispetto ai giorni precedenti. La neve ha imbiancato alcuni paesaggi e ha causato disagi alla circolazione stradale. L'evento rappresenta un episodio insolito per il mese di marzo in questa zona.

Bologna, 16 marzo 2026 – A sorpresa torna la neve in Emilia Romagna. Siamo oltre metà marzo (e a pochi giorni dall’inizio della primavera) ma, nonostante ciò, ci prepariamo a tornare a vedere il manto imbiancato già dalla giornata di domani, martedì 17 marzo e anche nella giornata di mercoledì 18 marzo. Certo non verrà a nevicare in pianura, però già a quote intorno a 700-800 metri sono probabili i rovesci a carattere nevoso. Tutto questo all’interno di una situazione meteorologica che, in realtà, sembrava indirizzata verso il risveglio della bella stagione con un clima più mite e soleggiato. Intanto, per domani, oltre alla neve, l’Agenzia regionale Arpae ha annunciato insieme alla Protezione Civile un’allerta meteo gialla per vento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neve (a sorpresa) a marzo, colpo di coda dell'inverno in Emilia Romagna: ecco quando Articoli correlati Neve in pianura in Emilia Romagna, sorpresa bianca nel giorno della Befana?Bologna, 2 gennaio 2025 – Arriva la neve in pianura nel giorno della Befana? E’ uno scenario plausibile quello delineato dagli esperti meteo per... Meteo, arriva l’ultimo colpo di coda dell’inverno poi a dominare sarà il soleLe previsioni meteo parlano di ultimo fronte di maltempo tra giovedì e venerdì, poi torna l’alta pressione con tempo stabile sull’Italia. Una selezione di notizie su Emilia Romagna Discussioni sull' argomento Addio primavera (per ora): weekend di piogge e neve, poi arriva il gelo dai Balcani; Maltempo, svolta meteo in arrivo: Temporali, Calo Termico e Neve. Le zone più colpite. Graupel e neve in Emilia Romagna, ma l’ondata di freddo ha le ore contate: quando finisceBologna, 11 gennaio 2026 – La morsa di neve e gelo che ha stretto l’Emilia Romagna dell’Epifania fino a oggi pare avere le ore contate, dal momento che a partire da lunedì 12 gennaio è atteso l’arrivo ... ilrestodelcarlino.it Torna la neve in Emilia-Romagna: dove e a quale quota. Le previsioni meteo del weekendBologna, 16 gennaio 2026 – Non ci saranno miglioramenti meteo questo weekend. Anzi, pioverà e in alcune zone potrebbe ritornare la neve. Già da qualche giorno in Emilia-Romagna governa uno spesso ... ilrestodelcarlino.it Qualcuno sa se è possibile reperire pubblicamente le mappe, le fonti, da cui è stato prodotto questo articolo Sul sito dell’autorità di bacino del po e su quello regione emilia romagna non li ho trovati. https://www.facebook.com/share/p/1DTf7jD4f9/mibextid=w - facebook.com facebook Roses, primroses, tulips, and plants for all tastes These are the stars of the gardening fairs in Emilia Romagna: visiter.it/7v0m Ph. Nel Segno del Giglio | #inEmiliaRomagna #VisitEmiliaRomagna x.com