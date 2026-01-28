Verso Milano Cortina 2026 | tutto quello che si può fare con gli sci

Gli atleti di sci sono al centro delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Partecipano in sette discipline, dallo sci alpino al freestyle, fino alla novità dello sci alpinismo. Gli sportivi si preparano a dare il massimo, mentre gli organizzatori lavorano per garantire le competizioni. La manifestazione si avvicina, e le prove si intensificano in vista dell’evento.

Tanti gli sport che si potranno ammirare, alcune più rare da intercettare al di fuori del circuito olimpico, altre più note. Tutte diverse ma alcune accumunate da attrezzi che, insieme ai pattini, potremmo definire i protagonisti della manifestazione: gli sci. Le discipline nelle quali sono utilizzati sono sette, ecco quali. Sci alpino Il Re delle discipline invernali può essere probabilmente considerato lo sci alpino. Nato nella seconda metà del XIX secolo, è arrivato alle Olimpiadi nell’edizione del 1936 a Garmisch-Partenkirchen. A Milano Cortina 2026 le gare si articoleranno in dieci eventi: discesa, slalom, slalom gigante, Super G e combinata a squadre donne e uomini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si preparano ad essere un evento storico, portando sport, cultura e innovazione nel cuore delle Alpi italiane.

