Lucchetta svela il segreto del momento d’oro del volley italiano | C'è una cosa che conta più delle vittorie

Andrea Lucchetta condivide con Fanpage.it come il volley italiano abbia raggiunto un momento di crescita, sottolineando l'importanza di valori come sport, inclusione e responsabilità sociale. Attraverso la sua esperienza, evidenzia come questi principi possano trasformarsi in un progetto di vita, promuovendo rispetto e dialogo sia dentro che fuori dal campo. Un percorso che va oltre le vittorie, puntando a un’immagine più inclusiva e consapevole dello sport.

