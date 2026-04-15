Michael Olise è conosciuto per il suo atteggiamento rilassato, sia durante le partite che fuori dal campo. Nei momenti di gioco, spesso entra in campo, tocca l'erba con la punta dello scarpino e poi si allontana. La sua presenza si percepisce nei movimenti rapidi e nella calma che dimostra in campo. Il suo stile, semplice e diretto, caratterizza il suo modo di essere e di giocare.

Michael Olise entra, tocca l'erba con la punta dello scarpino, e se ne va. Letteralmente. Il giro di campo pre-partita, in questo caso di Bayern Monaco contro Real Madrid: quella liturgia collettiva in cui i giocatori annusano il prato, osservano le curve riempirsi, si scaldano psicologicamente per quello che verrà, Olise lo risolve così: un passo dentro il rettangolo verde, una pressione leggera del piede sull'erba come chi verifica che il terreno sia solido, e poi di nuovo negli spogliatoi. Fine. È una delle immagini che lo hanno consacrato nell'immaginario collettivo come Mr. Nonchalant, etichetta nata dalla cultura dei...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Michael Olise è Mr. Nonchalant, dentro e fuori dal campo

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