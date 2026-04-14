Dino è stato un maestro vero dentro e fuori dal campo

Lunedì 13 aprile, in viale degli Aviatori a Foggia, è stato trovato morto il coach di una palestra locale, noto anche come personal trainer. La sua morte ha suscitato attenzione tra chi lo conosceva per il ruolo di insegnante e guida nel settore del fitness. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto, mentre i colleghi e gli amici hanno espresso cordoglio per la perdita.

Dino ‘Annibale’ Carta, il coach della palestra ‘FitActive’ ucciso lunedì 13 aprile in viale degli Aviatori a Foggia, era un numero uno nel suo mestiere di personal trainer. Uno dei coach più preparati, innovativi e apprezzati della città. Per molti suoi allievi era una garanzia, anche e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Il Torre scende in campo per Paul: "Sarai sempre con noi, dentro e fuori dal campo"I ragazzi sono entrati nel terreno di gioco con una maglietta celebrativa rendendo omaggio al suo compagno di squadra morto a soli 15 anni giocando a... Rabiot si racconta a 360 gradi: un esempio dentro e fuori dal campoIn una lunga intervista concessa al Magazine ‘Rivista undici‘, disponibile nel loro canale YouTube, Adrien Rabiot si racconta in maniera autentica e...