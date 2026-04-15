miart apre al pubblico fra mostre e performance

Miart apre al pubblico con una serie di mostre e performance. La manifestazione, organizzata da Fiera Milano, presenta esposizioni di artisti provenienti da diverse parti del mondo. Durante i giorni della fiera, sono previste installazioni e interventi dal vivo nelle diverse aree dedicate. La mostra si svolge in vari spazi della città, coinvolgendo anche alcune gallerie e sedi alternative. L’evento si protrarrà fino alla fine della settimana.

Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta da Nicola Ricciardi alza sipario sull’edizione numero 30 nella nuova sede della South Wing di Allianz MiCo questo giovedì con la Vip preview e il vernissage su invito e da venerdì 17 a domenica 19 aprile con l’apertura a collezionisti, investitori e pubblico degli appassionati proponendo un format espositivo e di contenuti rinnovato con cui celebra il trentennale con un titolo significativo come New Directions e, ispirandosi a John Coltrane, adotta il jazz come chiave curatoriale per ripensarsi come uno spazio di dialogo, improvvisazione e confronto tra linguaggi, generazioni e prospettive artistiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Un museo a cielo aperto: torna la Art Week con oltre 400 eventi

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Nella nuova location affacciata sul paesaggio contemporaneo di CityLife di Milano, progetti espositivi provenienti da 24 Paesi. miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano diretta da Nicola Ricciardi, celebra la sua trentesima edizio - facebook.com facebook