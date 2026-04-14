Antonella Clerici si sfoga in diretta | Sempre onesta col pubblico sono adirata
Durante una trasmissione televisiva, la conduttrice ha espresso il suo disappunto in diretta, commentando un collegamento che non è andato come previsto. Ha affermato di essere arrabbiata perché credeva si fosse persa un’opportunità e ha sottolineato di essere sempre sincera con il pubblico. Il momento ha attirato l’attenzione degli spettatori, portando a un intervento spontaneo da parte della conduttrice.
La conduttrice si sfoga in diretta per un collegamento mal riuscito nel corso del programma: "mi sono un po' incavolata, perché mi sono detta che abbiamo perso un'occasione".🔗 Leggi su Fanpage.it
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