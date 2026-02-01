Mi hanno violentata alla stazione di Porta Garibaldi | la denuncia di una 18enne a Milano al vaglio i filmati di videosorveglianza

Una giovane di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata nella stazione di Porta Garibaldi a Milano. La polizia sta analizzando i filmati di videosorveglianza per cercare di capire cosa sia successo. La ragazza si è rivolta alle forze dell’ordine subito dopo l’accaduto, ma ancora non ci sono sospetti ufficiali. La vicenda ha scosso la zona e riapre il dibattito sulla sicurezza nelle stazioni della città.

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata all’interno della Stazione di Porta Garibaldi a Milano. L’abuso sarebbe avvenuto interno alle tre e cinquanta di giovedì 29 gennaio. La giovane, di origine ucraina – scrive la Repubblica – si sarebbe recata nell’area ferroviaria, lungo i binari, insieme a un ragazzo conosciuto in serata. In quel luogo, stando al suo racconto, sarebbe stata abusata sessualmente. La ragazza è stata prima visitata a bordo di un’ambulanza e poi trasportata dal 118 alla Clinica Mangiagalli, dove è stata presa in carico un’ora e venti minuti dopo sul suo arrivo.🔗 Leggi su Open.online

