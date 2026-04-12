Colpo di scena alla Parigi-Roubaix | foratura per Tadej Pogacar distacco elevato

Alla Parigi-Roubaix, con circa 120 chilometri dalla conclusione, Tadej Pogacar ha subito una foratura che lo ha fatto perdere terreno rispetto ai principali inseguitori. La gara si è svolta nel tradizionale percorso caratterizzato da tratti di pavé, e la sua avaria ha portato a un distacco considerevole rispetto ai leader della corsa. La competizione è proseguita con intensità, lasciando lo scenario aperto a diversi esiti.

Colpo di scena alla Parigi-Roubaix, quando mancavano 120 km al traguardo posto nel Velodromo più iconico del mondo: durante il settore in pavé numero 22 (il tre stelle di difficoltà da 2,5 km da Quérénaing a Maing), Tadej Pogacar ha dovuto fare i conti con una foratura alla ruota anteriore (tra l’altro dopo il gran chiacchierare sul tipo di pneumatici speciali pensati per questa corsa). Un inconveniente tipico quando si corre l’Inferno del Nord, un problema all’ordine del giorno quando ci si cimenta con la Classica Monumento più anacronistica e per questo motivo più romantica del panorama internazionale. Il fuoriclasse sloveno si è...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevato Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: cambia tutto, foratura per Tadej Pogacar! Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-RoubaixNuovo appuntamento con Bike Today, insieme al nostro compagno d’avventura Gian Luca Giardini, per rivivere e analizzare il Giro delle Fiandre 2026. POGACAR si allena per la PARIGI-ROUBAIX