' E se non fosse cellulite?' | a San Giuliano Terme un incontro dedicato al Lipedema

Sabato 11 aprile alle 10 presso lo Studio Fisioterapico Ferrara di San Giuliano Terme si svolgerà un incontro gratuito dedicato al lipedema, con il titolo “E se non fosse cellulite, ma lipedema?”. L’evento mira a informare i partecipanti su questa condizione, distinguendola dalla cellulite e approfondendo le sue caratteristiche. L’iniziativa si svolge in via Martin Luther King 16 ed è aperta a chi desidera conoscere meglio questa patologia.

Sabato 11 aprile, alle ore 10, presso lo Studio Fisioterapico Ferrara in via Martin Luther King 16 a San Giuliano Terme, si terrà l’incontro divulgativo gratuito dal titolo: ‘E se non fosse cellulite, ma lipedema?’.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore informazione e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Al via la rassegna 'San Giuliano e le sue terme' San Giuliano Terme: al via l’iscrizione al nuovo anno educativo nei nidi d’infanziaSan Giuliano Terme (PI), 19 marzo 2026 – Conto alla rovescia per le iscrizioni ai nidi d'infanzia del comune di San Giuliano Terme: le domande,...