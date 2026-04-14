Secondo un rapporto di UniCredit e Nomisma Wine Monitor, nel 2025 l’enoturismo ha portato un valore di oltre 3 miliardi di euro alle cantine italiane. Questa attività ha rappresentato circa il 21% del fatturato medio delle aziende vinicole del paese. I dati evidenziano come il settore del turismo legato al vino abbia un ruolo rilevante nell’economia delle aziende produttrici.

Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Nel 2025, l'enoturismo ha generato oltre 3 miliardi di euro di valore per le cantine, contribuendo mediamente al 21% del fatturato delle aziende vinicole. E il trend è orientato alla crescita. Lo rileva il primo report sul mercato turistico del vino, presentato oggi da UniCredit e Nomisma Wine Monitor, realizzato in partnership con Vinitaly e con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Città del Vino, su un campione di 300 aziende vinicole e 13 Consorzi di Tutela distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il pubblico è prevalentemente italiano (58%), formato in primis da coppie e famiglie (51%) e consumatori non esperti (58%), tuttavia, la presenza internazionale è in crescita.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo, UniCredit-Nomisma Wine Monitor: da quello del vino 3 miliardi di valore per cantine

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