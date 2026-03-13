Wine experiences Cantine a Londra

Oltre 200 cantine italiane si riuniranno il 26 e 27 aprile al centro conferenze ExCeL di Londra, in uno dei mercati più sofisticati e strategici al mondo, per un evento che, per massa critica e visione B2B, rappresenta un unicum nel Regno Unito. Wines Experience non è una semplice fiera, ma una piattaforma strutturata che riunisce nella capitale britannica il sistema vitivinicolo italiano. Il Regno Unito si conferma infatti terzo Paese al mondo di destinazione per i vini italiani, con circa 857 milioni di euro e un’incidenza del 10–11% sull’export complessivo del settore. Il vino è una categoria consolidata nel Paese: il 70% degli adulti britannici si dichiara consumatore abituale, con una crescente attenzione verso prodotti premium, qualità e sostenibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

