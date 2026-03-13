Wine experiences Cantine a Londra

Il 26 e 27 aprile, oltre 200 cantine italiane si riuniranno al centro conferenze ExCeL di Londra per un evento dedicato alle wine experiences. Si tratta di un’occasione in cui professionisti e appassionati potranno scoprire una vasta selezione di vini italiani in uno dei mercati più sofisticati e strategici del Regno Unito. L’evento si distingue per la sua portata e il focus B2B.

Il Regno Unito si conferma infatti terzo Paese al mondo di destinazione per i vini italiani, con circa 857 milioni di euro e un'incidenza del 10–11% sull'export complessivo del settore. Il vino è una categoria consolidata nel Paese: il 70% degli adulti britannici si dichiara consumatore abituale, con una crescente attenzione verso prodotti premium, qualità e sostenibilità.