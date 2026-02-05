Metti una sera al ’Liceone’ Cena con settecento ’ex’

Ieri sera al Liceo classico Piccolomini, centinaia di ex studenti si sono ritrovati per una cena a buffet nei corridoi della scuola. La serata è stata accompagnata dalla presentazione di un numero speciale di una rivista, dedicato alla storia del Comitato che li unisce da anni. La chat WhatsApp con 675 iscritti testimonia il fermento tra i partecipanti, molti dei quali hanno condiviso foto e ricordi durante l’evento.

C'è anche una chat XXL su Whats'App, con 675 iscritti alla data di ieri, a testimoniare il fermento creato dall'appuntamento di sabato al Liceo classico Piccolomini: una maxi cena a buffet nei corridoi della scuola, preceduta dalla presentazione di un numero unico dal titolo ' Mnemosine ' (copertina di Emilio Gianelli, storico ex liceale), per ripercorrere la storia del Comitato dalla nascita ai giorni nostri. "Abbiamo riscontrato un successo enorme di adesioni, sono convinta che sarà una serata memorabile", dice Giuliana Testa, presidente dell'associazione Il Liceone che ha curato la complessa organizzazione.

