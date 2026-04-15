Mettersi a nudo a Torino

A Torino si svolge la terza edizione di Exposed, un festival dedicato all’arte e alla fotografia. La manifestazione presenta una serie di mostre distribuite in diversi luoghi della città, con esposizioni di artisti locali e internazionali. Gli eventi includono installazioni, mostre fotografiche e incontri pubblici, coinvolgendo vari spazi culturali e istituzionali. La manifestazione si concentra sulla promozione di opere che affrontano temi sociali e personali attraverso diverse forme espressive.

Il 9 aprile è stata inaugurata la terza edizione di Exposed, il festival di fotografia diffuso in vari spazi di Torino, che andrà avanti fino al 2 giugno. Le mostre selezionate dal direttore artistico Walter Guadagnini sono diciotto e sono tutte incentrate sull’idea del mettersi a nudo, non solo in maniera letterale ma soprattutto come confronto e relazione tra identità e rappresentazione, tra ciò che viene svelato e ciò che viene nascosto. Il festival segue una trama espositiva eterogenea in cui ritroviamo contesti, linguaggi e prospettive differenti, unendo autori affermati ed emergenti. All’Archivio di stato è allestita Self exposed, una selezione di settanta scatti di Ralph Gibson, fotografo californiano nato nel 1939.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Mettersi a nudo, a Torino ITALIA SOTTO ATTACCO: MEDIA CORROTTI, TRA CENSURA E MENZOGNE Torino si mette a nudo: al via EXPOSED 2026, il photo-festival che trasforma la città in una camera oscuraDiciotto mostre, eventi diffusi, anteprime mondiali e una città intera che diventa set fotografico. Cie, in 1.500 devono mettersi in regolaC’è tempo sino al 3 agosto per dotarsi della nuova carta di identità elettronica, la cosiddetta Cie, che sostituirà la versione cartacea. Argomenti più discussi: Exposed. Torino Photo Festival; Al via la terza edizione di EXPOSED Torino Photo Festival, dal titolo Mettersi a nudo; A Torino la fotografia che mette a nudo; Al via EXPOSED Torino Photo Festival, Mettersi a nudo è il tema della terza edizione. In via Imera salvata una persona che ha provato a mettersi al sicuro sul tettuccio della sua auto. L’allerta gialla in città durerà fino alle 24 - facebook.com facebook "Mettersi a tavola è un modo di far ordine, di arginare il caos, di dedicare alla nostra carne, fragile, peritura e destinata a corrompersi, l'attenzione e il rispetto che essa – in alcuni momenti «gloriosa», come dice la fede – merita". #Auguri a #ClaudioMagris. #10 x.com