meteo tregua di sole nel weekend prima del gelo artico

Nel fine settimana, il cielo si manterrà stabile con giornate di sole prima di un nuovo peggioramento. L’Italia sta vivendo un aprile con variazioni di temperatura molto accentuate. Dopo alcuni giorni di instabilità causata da condizioni cicloniche, si prevede un breve periodo di tempo soleggiato. Tuttavia, nelle prossime ore, le temperature si abbasseranno di nuovo con un ritorno del gelo, che interesserà diverse zone del paese.

L’Italia affronta un aprile caratterizzato da sbalzi termici estremi, con un passaggio imminente da una fase di instabilità ciclonica a una breve tregua soleggiata, prima di un brusco ritorno del gelo. La Penisola deve gestire l’alternanza tra un ciclone mediterraneo attivo e una prevista incursione di aria artica che colpirà le zone adriatiche la prossima settimana. Il dominio del vortice mediterraneo e il breve sollievo del weekend. Un persistente sistema di bassa pressione sta attualmente condizionando il tempo sul territorio nazionale, portando precipitazioni e venti intensi. La percezione del calore è limitata dalla scarsa esposizione solare in diverse aree, causata dal maltempo che tiene ancora l’Italia sotto scacco.🔗 Leggi su Ameve.eu

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