Meteo Sicilia | sbalzi termici tra mare e interno Messina batte Enna

Domani, mercoledì 15 aprile 2026, le previsioni meteo in Sicilia segnalano variazioni di temperatura tra le aree interne e le zone costiere. Nove capoluoghi dell’isola mostreranno differenze significative di clima, con temperature più alte nelle zone di mare e più basse nelle aree interne. La giornata sarà caratterizzata da sbalzi termici che coinvolgeranno tutte le principali città dell’isola.

Le previsioni meteorologiche di domani, mercoledì 15 aprile 2026, delineano un quadro termico variegato che interesserà tutti i nove capoluoghi dell’isola, con escursioni che spaziano dalle zone interne a quelle costiere. I dati elaborati dal modello WS LAM indicano temperature massime che raggiungeranno i 23.4°C a Messina, mentre le aree più interne come Enna vedranno punte di soli 13.7°C. Analisi delle variazioni termiche tra costa e interno. Osservando i numeri previsti per la giornata di domani, emerge una netta distinzione climatica tra le province marittime e i centri dell’entroterra. Messina si conferma la località con il tepore più marcato, con una massima di 23.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo Sicilia: sbalzi termici tra mare e interno, Messina batte Enna Sicilia, meteo instabile domani: sbalzi termici tra mare e internoLe previsioni termiche di domani, lunedì 13 aprile 2026, delineano un quadro climatico caratterizzato da una marcata variabilità tra le diverse... Sicilia, sbalzi termici domani: picco a Ragusa e gelo a EnnaLe temperature in Sicilia mostreranno variazioni significative domani, martedì 14 aprile 2026, con escursioni termiche che interesseranno i nove...