Sicilia sbalzi termici domani | picco a Ragusa e gelo a Enna

Domani in Sicilia si prevedono variazioni di temperatura significative in diverse zone dell’isola. Le temperature massime e minime si alterneranno tra valori molto bassi e più elevati, con una particolare differenza tra Ragusa, che raggiungerà i picchi più alti, e Enna, dove si registrerà il gelo. Le variazioni interesseranno i nove capoluoghi dell’isola, creando condizioni climatiche molto diverse da una città all’altra.

Le temperature in Sicilia mostreranno variazioni significative domani, martedì 14 aprile 2026, con escursioni termiche che interesseranno i nove capoluoghi dell’isola. I dati elaborati dal modello WS LAM indicano un quadro climatico variegato, utile per pianificare le attività all’aperto e la gestione del comfort domestico nelle diverse zone della regione. Analisi termica dei distretti provinciali. Il monitoraggio dei valori previsti per la giornata di domani evidenzia una realtà climatica differenziata tra costa e interno. A Ragusa si registrerà la temperatura massima più elevata, toccando i +22.7°C, partendo da una minima di +9°C. Seguono Agrigento e Caltanissetta, entrambe con massime stabilizzate sui +22.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, sbalzi termici domani: picco a Ragusa e gelo a Enna Sicilia, meteo instabile domani: sbalzi termici tra mare e internoLe previsioni termiche di domani, lunedì 13 aprile 2026, delineano un quadro climatico caratterizzato da una marcata variabilità tra le diverse... Messina 46° in Italia: umidità e sbalzi termici uniciIl capoluogo dello Stretto si colloca al 46° posto nella graduatoria nazionale del clima, evidenziando un quadro complesso dove l’umidità elevata... Argomenti più discussi: Meteo, prossimi giorni di quasi Estate, poi la nuova svolta: le previsioni del tempo; Maltempo Sicilia: in arrivo vortice ciclonico e crollo termico; Sicilia meteo instabile domani | sbalzi termici tra mare e interno. A Pantelleria sequestrate 21 tonnellate di pesce non sicuro #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Rimangono alti i prezzi del gasolio in Italia. In Sicilia, dove i prezzi del diesel sono tra i più alti del Paese, gli automobilisti si dicono fortemente preoccupati. x.com