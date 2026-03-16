Meteo vortice Jolina sull’Italia | piogge intense al Sud e possibile ritorno del freddo dai Balcani

Un vortice chiamato Jolina sta attraversando l’Italia, portando piogge intense soprattutto al Sud e generando un possibile ritorno del freddo dai Balcani. La settimana, che sembrava iniziata con condizioni più tranquille e quasi primaverili, si apre invece con un peggioramento delle condizioni meteorologiche in varie aree del Paese. Le previsioni indicano un cambiamento repentino nel quadro atmosferico.

Sembrava l’inizio di una fase più stabile e quasi primaverile, ma la settimana si apre con un nuovo peggioramento delle condizioni meteo su diverse zone del Paese. Secondo le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici, l’Italia dovrà fare i conti con il vortice di bassa pressione Jolina, mentre nella seconda parte della settimana potrebbe arrivare una retrogressione fredda dai Balcani. Questo cambio di scenario potrebbe riportare temperature anche 4–5 gradi sotto la media del periodo, soprattutto sul versante adriatico, con la possibilità di nevicate fino a quote collinari sulle regioni centrali adriatiche. Il vortice Jolina e il maltempo al Sud. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meteo, vortice Jolina sull’Italia: piogge intense al Sud e possibile ritorno del freddo dai Balcani Articoli correlati Vortice Jolina sull'Italia, poi torna l'inverno con il freddo dei Balcani: temperature 4-5 gradi sotto la mediaSembrava essere arrivato il momento del cambio di stagione e dell'arrivo di temperature primaverili. Meteo: la prima perturbazione del 2026 porta freddo e piogge intense sull’ItaliaABBONATI A DAYITALIANEWS Peggioramento in arrivo nel primo weekend dell’anno Il 2026 si apre con una decisa svolta meteorologica: una prima... Approfondimenti e contenuti su Meteo vortice Jolina sull'Italia piogge... Temi più discussi: Meteo - Vortice Jolina porterà maltempo anche lunedì e martedì poi correnti fredde punteranno l'Italia. I dettagli; Vortice Jolina sull’Italia: maltempo al Sud fino a martedì con oltre 200 mm di pioggia; Jolina si piazza sullo Stretto, cosa aspettarsi in Sicilia: tre giorni di piogge torrenziali, vento e freddo; Cronaca Meteo - Vortice ancora in azione, superati i 160mm al Nordovest, neve copiosa sulle Alpi. Situazione (foto + video) e previsioni prossime ore. Meteo, il vortice Jolina sull'Italia si abbatte sull'Italia: venti di burrasca e freddo dai Balcani. Le previsioni della settimanaSembrava essere arrivato il momento del cambio di stagione e dell'arrivo di temperature primaverili. E invece ecco che a metà settimana, su alcune zone del Paese, potrebbe ... leggo.it Vortice Jolina sull'Italia, poi torna l'inverno con il freddo dei Balcani: temperature 4-5 gradi sotto la mediaSembrava essere arrivato il momento del cambio di stagione e dell'arrivo di temperature primaverili. E invece ecco che a metà settimana, su alcune zone del Paese, potrebbe ... ilmessaggero.it Allerta Meteo, il Ciclone Jolina si concentra al Sud: maltempo distruttivo per 48 ore, verso le scuole chiuse anche martedì | MAPPE - facebook.com facebook Che tempo farà oggi #16marzo Ecco le previsioni #meteo. x.com