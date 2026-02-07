Meteo Napoli oggi pioggia e schiarite | le previsioni per il weekend

Oggi a Napoli il cielo si presenta tutto tranne che stabile. La pioggia cade a tratti, alternata a momenti di schiarite. Le temperature si aggirano tra i 12 e i 16 gradi. La giornata si prospetta incerta, con il cielo che continuerà a cambiare nel corso delle ore.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia alternata a schiarite, temperatura minima di 12°C e massima di 16°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da soleggiamento diffuso, con una temperatura di 14°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 8:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nuvolosità sparsa, con una temperatura di 14°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

Oggi a Napoli il cielo si alterna tra pioggia e schiarite.

Le previsioni meteo per Napoli indicano una giornata caratterizzata da pioggia intermittente e momenti di schiarite, con temperature che oscillano tra i 12 e i 15°C.

