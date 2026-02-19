Meteo Napoli oggi pioggia e schiarite | le previsioni fino al weekend

Oggi a Napoli, le previsioni meteo segnalano pioggia e momenti di sole, a causa di un fronte nuvoloso che attraversa la regione. La giornata si presenta con condizioni instabili, con brevi intervalli di cielo sereno alternati a rovesci improvvisi. Le temperature si aggirano tra 12 e 16°C, rendendo difficile pianificare attività all’aperto. La pioggia delle ultime ore ha già causato alcuni allagamenti in zone basse della città. Le previsioni indicano che questa situazione continuerà per tutta la giornata.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, con temperature comprese tra 12 e 16°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 13°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 23:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da diffusa nuvolosità, con una temperatura di 12°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

