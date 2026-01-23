Le condizioni meteo a Napoli prevedono oggi un’alternanza tra sole e nuvole leggere, con temperature tra 9°C e 14°C. Nelle prossime ore si registreranno le ultime ore di bel tempo prima del ritorno delle piogge, secondo le previsioni aggiornate. È consigliabile pianificare le attività tenendo presente il cambiamento climatico in arrivo.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da alternanza tra sole e qualche nube sparsa, con temperatura minima di 9°C e massima di 14°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 9°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 8:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nubi sparse, con una temperatura di 10°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, ultime ore di sole prima del ritorno delle piogge: ecco quando

