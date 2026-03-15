meteo le previsioni in campania per domenica 15 marzo 2026

Per domenica 15 marzo 2026 in Campania, le previsioni indicano cieli parzialmente nuvolosi in tutta la regione. A Avellino, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso senza la possibilità di pioggia. Le condizioni meteorologiche sono stabili e non sono attese variazioni significative nel corso della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 15 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1917m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1940m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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