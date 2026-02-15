meteo le previsioni in campania per domenica 15 febbraio 2026

Il cielo sopra Avellino si riempie di nuvole sparse questa domenica, perché le condizioni atmosferiche cambiano nel corso della giornata. La pioggia si farà sentire durante la notte, portando un po’ di frescura alla zona. La mattina inizia con alternanza di nuvole e spazi di sole, mentre nel pomeriggio le nuvole aumentano di intensità. La sera, il cielo si apre e il clima si fa più sereno, ma le precipitazioni notturne sono già in programma.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 15 febbraio 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1777m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Oggi in Campania il tempo si mantiene abbastanza variabile.

Domani in Campania le nuvole aumentano e arrivano le prime piogge.

