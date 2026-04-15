Dopo diversi giorni di condizioni di maltempo, le perturbazioni che hanno interessato l’Italia stanno lasciando spazio a un clima più stabile e caldo, simile a quello della stagione estiva. Le piogge e i temporali sono diminuiti, e le temperature sono in aumento. Le previsioni indicano che nel prossimo periodo il tempo rimarrà soleggiato e più mite rispetto alle settimane precedenti.

Dopo le recenti fasi di instabilità che hanno caratterizzato il meteo italiano, il maltempo ha ormai le ore contate. Dopo giorni di precipitazioni, in alcuni casi anche nevose, è infatti in arrivo il bel tempo, che avrà il sapore di un primo assaggio d’estate. A spiegare cosa sta accadendo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, secondo cui il quadro climatico è in evoluzione, anche se nelle prossime ore permarrà una certa instabilità sul Nord-Est, sulla fascia adriatica e al Sud. A causarla sono gli strascichi del vortice ciclonico che per giorni ha stazionato sull’Italia, ma che ormai si sta spostando verso il Nord Africa.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo: il maltempo abbandona l’Italia in favore di un clima dal sapore quasi estivo

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