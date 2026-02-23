Svolta meteo sull’Italia | torna l’alta pressione clima quasi primaverile

L’alta pressione ha ripreso il controllo sul clima italiano, ponendo fine alle settimane di pioggia e maltempo. La causa di questo cambiamento è l’arrivo di un vasto anticiclone che ha spazzato via le perturbazioni, portando temperature quasi primaverili. Le previsioni indicano giornate soleggiate e senza precipitazioni significative, con temperature che si avvicinano ai valori tipici di questa stagione. Il cielo si mantiene sereno anche in alcune zone di montagna.

Cambio di scenario sull'Italia: l'anticiclone conquista la scena e mette fine a settimane di piogge e instabilità. L'espansione dell'alta pressione riporta il sole su gran parte del Paese e determina un generale aumento delle temperature, con un clima più mite e gradevole. Secondo gli esperti, la giornata di oggi, sabato 21 febbraio, segna l'inizio di una fase decisamente più stabile. I sistemi perturbati si allontanano, lasciando spazio a cieli sereni e condizioni atmosferiche più tranquille.

