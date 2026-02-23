Svolta meteo sull’Italia | torna l’alta pressione clima quasi primaverile

L’alta pressione ha ripreso il controllo sul clima italiano, ponendo fine alle settimane di pioggia e maltempo. La causa di questo cambiamento è l’arrivo di un vasto anticiclone che ha spazzato via le perturbazioni, portando temperature quasi primaverili. Le previsioni indicano giornate soleggiate e senza precipitazioni significative, con temperature che si avvicinano ai valori tipici di questa stagione. Il cielo si mantiene sereno anche in alcune zone di montagna.

Stop al maltempo, arriva l'anticiclone. Cambio di scenario sull'Italia: l'anticiclone conquista la scena e mette fine a settimane di piogge e instabilità. L'espansione dell'alta pressione riporta il sole su gran parte del Paese e determina un generale aumento delle temperature, con un clima più mite e gradevole. Secondo gli esperti, la giornata di oggi, sabato 21 febbraio, segna l'inizio di una fase decisamente più stabile. I sistemi perturbati si allontanano, lasciando spazio a cieli sereni e condizioni atmosferiche più tranquille. Fine settimana di sole da Nord a Sud.