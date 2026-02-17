Milano cambia faccia | arriva l’anticiclone weekend di sole e temperature in rialzo dopo la settimana di maltempo

Milano vive un momento di svolta grazie all’arrivo di un anticiclone che porta sole e temperature più alte, dopo sette giorni di pioggia incessante. La città si risveglia con il cielo sereno e le strade si riempiono di persone che approfittano del clima più mite per uscire di casa. Le previsioni indicano un weekend soleggiato, con massime che sfiorano i 20 gradi e un vento più leggero rispetto alle giornate passate.

Milano si prepara a un'inattesa tregua: l'anticiclone in arrivo dopo una settimana di maltempo. Milano è sul punto di voltare pagina dal clima rigido degli ultimi giorni. L'arrivo di un anticiclone promette un aumento delle temperature e cieli più sereni già nel corso del fine settimana, offrendo un assaggio di primavera inaspettato dopo una settimana di maltempo e, in alcuni casi, nevicate. La svolta climatica e le previsioni dei meteorologi. Dopo una settimana caratterizzata da temperature basse e condizioni meteorologiche avverse, Milano si prepara a una trasformazione. L'inversione di tendenza è stata prevista dai meteorologi, che convergono nell'indicare la rimonta di un campo di alta pressione di matrice subtropicale.

Una settimana di sole pieno e temperature in aumento caratterizzerà il Friuli Venezia Giulia, grazie a un sistema di alta pressione che garantirà condizioni di stabilità e cieli limpidi per quattro giorni consecutivi.

La pioggia continua a bagnare Milano nei prossimi giorni, con qualche breve schiarita di sole.

