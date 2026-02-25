Agricoltura sotto pressione la Regione raddoppia l’anticipo | sul piatto 37 milioni di euro

Più liquidità subito per le aziende agricole del Friuli Venezia Giulia. La Regione ha deciso di portare dal 30 per cento al 50 per cento la percentuale di anticipo sui contributi concessi nell’ambito di tre bandi dello Sviluppo rurale Fvg – programmazione Pac 2023-2027, per una dotazione complessiva di 37 milioni di euro. La modifica si basa sul Regolamento UE 20212116, che consente agli Stati membri di elevare fino al 50 per cento gli anticipi su determinati interventi. Una possibilità che l’amministrazione regionale ha scelto di applicare “alla luce delle crescenti esigenze di liquidità manifestate dalle imprese agricole”, esigenze che – viene spiegato – sono legate “al perdurare di conflitti militari, al verificarsi di condizioni meteorologiche avverse e ai continui aumenti dei costi dei fattori produttivi, a fronte di prezzi non sempre remunerativi per i prodotti agricoli di base”. I tre bandi interessati – SRD01, SRD02 e SRD03 – coprono ambiti strategici per il comparto agricolo regionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Agricoltura, dalla Regione 126 milioni di euro alle aziende per la competitivitàLa Regione ha stanziato 126 milioni di euro per sostenere le aziende agricole italiane.

Agricoltura, dalla Regione 126 milioni di euro alle imprese per la competitivitàLa Regione ha stanziato 126 milioni di euro per aiutare le imprese agricole.

Temi più discussi: Sicurezza alimentare, commercio e Pac: agricoltura europea sotto pressione geopolitica; Allarme vino in Piemonte: mercato congestionato e filiera sotto pressione; Campi allagati e semine impossibili. Il maltempo mette in ginocchio l’agricoltura; Agricoltura rigenerativa, perché ultimamente se ne parla tanto (anche su AgroNotizie®).

Campi allagati e semine impossibili. Il maltempo mette in ginocchio l’agricolturaAgricoltura toscana sotto pressione per l’emergenza maltempo che ha colpito la regione negli ultimi mesi. Il settore nei guai è quello cerealicolo. Coldiretti chiede una deroga temporanea urgente per ... lanazione.it

Ortofrutta sotto pressione nelle MarcheLe problematiche che rendono l’ ortofrutta italiana un settore in transizione violenta, evidenziate dal Presidente Nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, in occasione dell’apertura ... senigallianotizie.it

Mobilitazione di Coldiretti sotto il palazzo della Regione: "Vogliamo risposte concrete per l'agricoltura" - x.com

AGRICOLTURA: 100 GIORNI PER DARE RISPOSTE AGLI AGRICOLTORI IN MIGLIAIA SOTTO LA REGIONE PER CONSEGNARE LA ROAD MAP IN 12 PUNTI Le priorità di Coldiretti per il nuovo Governo regionale. 100 giorni per dare risposte agli agricoltori, - facebook.com facebook