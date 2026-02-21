Messina | Scontro politico infuocato Siracusano attacca Pergolizzi

A Messina, le tensioni politiche si accendono dopo le recenti dichiarazioni di Siracusano, che ha accusato Pergolizzi di inefficienze nella gestione cittadina. Pergolizzi ha risposto duramente, criticando le scelte dell’opposizione e sostenendo di aver portato avanti progetti concreti per migliorare la città. La polemica si concentra sui lavori pubblici e sui servizi offerti ai cittadini, mentre i candidati si scambiano accuse in vista delle prossime elezioni amministrative. La città assiste a un confronto acceso e diretto.

Messina al centro del dibattito politico: la replica di Pergolizzi alle accuse di Siracusano. Messina è al centro di un acceso confronto politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Il presidente del consiglio comunale, Nello Pergolizzi, ha replicato fermamente alle affermazioni dell’onorevole Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, che ha parlato di una presunta “dittatura” in città sostenendo la candidatura dell’avvocato Marcello Scurria, sostenuto dal centrodestra. Lo scontro verbale è nato dalla diffusione di un video da parte della parlamentare sui social media per promuovere la candidatura di Scurria.🔗 Leggi su Ameve.eu Messina libera da una 'dittatura' con Scurria? Pergolizzi replica a Siracusano: "Dichiarazioni molto gravi"Matilde Siracusano ha dichiarato che Messina deve uscire da una presunta dittatura e tornare alla democrazia. Scontro politico, Pd attacca: "Il Governo Meloni ha tagliato 100 milioni"Il dibattito politico si concentra sulla recente proposta di tagli ai finanziamenti, con il Partito Democratico che denuncia un taglio di 100 milioni da parte del Governo Meloni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Doppio incidente a Messina: un ferito sulla statale 114, scontro tra due auto sul corso Cavour https://gazzettadelsud.it/p=2173359 - facebook.com facebook