A Messina, la campagna elettorale per la scelta del nuovo sindaco si fa più intensa con alcuni esponenti del centrosinistra che criticano le opposizioni. Recentemente, uno dei candidati ha definito le polemiche lanciate dal centrodestra come vuote e prive di sostanza. La discussione si concentra sulle strategie e sui temi in agenda delle varie forze politiche coinvolte, mentre si avvicinano i giorni decisivi per le elezioni comunali.

La campagna elettorale per la guida del Comune di Messina si è accesa ulteriormente dopo le recenti dichiarazioni di Danilo Lo Giudice, il quale ha accusato la coalizione di centrodestra di aver sprecato un’opportunità per mantenere un profilo di silenzio, preferendo invece alimentare tensioni ritenute prive di fondamento. Il candidato ha respinto con fermezza le critiche riguardanti una presunta mancanza di confronto, ribadendo che Federico Basile ha sempre operato direttamente sul territorio, tra i cittadini e nei quartieri, affrontando le problematiche reali della città. Dinamiche di territorio contro narrazioni politiche. Il dibattito si è spostato sulla gestione dei tempi e delle modalità degli incontri pubblici, un punto centrale nella risposta di Lo Giudice alle contestazioni ricevute.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, Lo Giudice attacca il centrodestra: “Polemiche vuote

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