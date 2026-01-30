Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo ecco come diventare scrutatori ai seggi

I cittadini che vogliono fare gli scrutatori ai seggi per il referendum del 22 e 23 marzo possono già iscriversi. Da oggi, venerdì 30 gennaio, alle 12, hanno circa un mese per presentare la loro domanda. L’ultimo giorno utile è il 24 febbraio alle 12. Le procedure sono semplici e si svolgono online o presso gli uffici comunali. È un’occasione per chi vuole contribuire alle consultazioni e partecipare attivamente alla vita democratica.

L'opportunità è rivolta a tutti i residenti maggiorenni, anche se non iscritti all'Albo comunale degli scrutatori. In occasione delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo prossimi, i cittadini interessati a prestare servizio come scrutatori possono manifestare la propria disponibilità a partire dalle ore 12 di oggi, venerdì 30 gennaio, entro e non oltre le ore 12 di martedì 24 febbraio. L'opportunità è rivolta a tutti i residenti maggiorenni, anche se non iscritti all'Albo comunale degli scrutatori. La domanda può essere presentata esclusivamente online, accedendo alla pagina web dedicata dall'indirizzo comune.

