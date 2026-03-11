Referendum del 22 e 23 marzo a Fiumicino attivo il trasporto ai seggi per elettori con disabilità

A Fiumicino, il 22 e 23 marzo, si terrà un referendum e sono stati organizzati servizi di trasporto dedicati agli elettori con disabilità. L’amministrazione comunale ha predisposto mezzi speciali per facilitare la partecipazione di chi necessita di assistenza durante le operazioni di voto. La misura mira a garantire l’accesso ai seggi senza ostacoli a tutti gli aventi diritto.

Fiumicino, 11 marzo 2026 – In occasione dello svolgimento del referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il Comune di Fiumicino ha attivato un servizio di trasporto dedicato agli elettori con disabilità, con ridotta capacità motoria e non deambulanti, così da consentire loro di raggiungere i seggi elettorali nelle giornate della votazione. Il servizio sarà svolto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e rappresenta un supporto rivolto a chi necessita di assistenza negli spostamenti per esercitare il proprio diritto di voto. Come richiedere il servizio. Gli elettori interessati potranno richiedere il trasporto contattando i numeri 0665210437, 0665210211 e 0665210245, oppure inviando una email all’indirizzo ufficio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

